Musique : Richard Strauss

Réécriture : Arthur Lavandier

Texte et mise en scène : Raphaëlle Cambray

Texte : Elliot Jenicot

Conception : Léa Hennino

Conception : Yan Levionnois

Comédien : Elliot Jenicot

Alto : Léa Hennino

Violons : Manon Galy

Violons : Shuichi Okada

Violoncelle : Yan Levionnois

Contrebasse : Yann Dubost

Percussion : Rodolphe Thery

Piano : Guillaume Bellom

Ensemble Ouranos

Flûte : Mathilde Calderini

Hautbois : Philibert Perrine

Clarinette : Amaury Viduvier

Basson : Raphaël Angster

Cor : Manuel Ascauriaza

Création

Durée : 1h15

Théâtre musical d’après le Don Quixote de Richard Strauss et le récit de Cervantès.

À la fois chef-d’œuvre des romans de chevalerie et pilier de la littérature des débuts de l’époque moderne, Don Quixote – dont l’écriture nous ramène plus de 400 ans dans le passé – brille de cette aura particulière qui en fait un classique quasiment intemporel.

Le spectacle met en scène de manière originale le récit de Cervantès et le Don Quixote composé en 1897 par Richard Strauss, poème symphonique pour violoncelle solo et grand orchestre, qu’il sous-titre « Variations fantastiques sur un thème à caractère chevaleresque ». Sur scène, le comédien Elliot Jenicot nous plonge dans cette grande épopée. Avec lui, douze musiciens solistes parmi les plus brillants de leur génération servent la musique de Richard Strauss, ici arrangée par Arthur Lavandier.

Une fresque musicale et théâtrale qui nous emporte à tout âge !

Projet de création

Le langage musical dense de Strauss, empreint d’une expressivité poussée à l’extrême prend souvent le pas, à l’écoute, sur la trame narrative. Nous souhaitons la remettre en valeur par l’insertion du théâtre, dans une adaptation originale inspirée par le discours littéraire et l’univers poétique de l’épopée chevaleresque de Cervantès.

Spectacle : n. m. Ensemble de ce qui se présente au regard, à l’attention, et qui est capable d’éveiller un sentiment.

Le mot spectacle revêt ici toute son importance. En effet, la forme du poème symphonique relève de la musique à programme et à ce que pourrait être un opéra sans chanteurs. Nous présenterons ici les deux œuvres avec les atours habituellement alloués à l’opéra : une mise en scène, des décors projetés en arrière-scène et un texte qui, s’il n’est pas chanté, sera interprété par le comédien Elliot Jenicot.

Pour soutenir l’histoire, la scénographie suggèrera plus qu’elle n’illustrera. Elle sera axée principalement sur un jeu de lumières en accord avec les scènes interprétées. Des éléments de décor seront imaginés, complétés par des projections en arrière-scène à certains moments clés du récit et nous recevrons les conseils avisés de la metteur en scène Raphaëlle Cambray.

La musique sera arrangée par le compositeur Arthur Lavandier, pour transformer le grand orchestre symphonique en un ensemble réduit de douze musiciens, adapté à la scène d’un théâtre.

Les instruments représentant chacun un personnage dans l’écriture de Strauss, les musiciens seront eux-même mis à contribution dans la partie théâtrale du spectacle.

Les thèmes musicaux représentant les différents protagonistes seront d’ailleurs exposés de manière isolée et fourniront ainsi quelques clés d’écoute, permettant aux auditeurs de pouvoir se repérer au sein de l’œuvre. Cette démarche permettra une nouvelle fois de souligner l’aspect narratif de la musique de Strauss tout en la liant de manière plus intime à la partie théâtrale du spectacle.

Dans une démarche créatrice collégiale, la mise en espace et la trame narrative du spectacle seront créées lors d’une résidences collectives où tous les porteurs du projet seront présents afin d’utiliser ce laboratoire comme un véritable espace de création participative. Un tel processus fait en effet appel à des valeurs fondamentales que nous souhaitons porter au travers de ce projet: intelligence collective et exigence au service de l’excellence, bienveillance et liberté d’expression.

