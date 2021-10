DON QUICHOTTE SUR LES ROUTES DE LA MANCHE Castelnau-le-Lez, 28 octobre 2021, Castelnau-le-Lez.

DON QUICHOTTE SUR LES ROUTES DE LA MANCHE 2021-10-28 20:30:00 – 2021-10-28 21:30:00

Castelnau-le-Lez Hérault Castelnau-le-Lez

17.5 17.5 EUR Ne manquez pas la pièce DON QUICHOTTE SUR LES ROUTES DE LA MANCHE” à TRAC les 28,29,30 octobre 2021 !

Le drame comique de DON QUICHOTTE revisité par deux fous.

Du livre à la scène, Don Quichotte et Sancho Panza se déplient et prennent corps, de chair et d’objets, pour revivre les aventures du Tome 1 du célèbre roman de Miguel de Cervantes.

Qui est cet homme campé sur sa chaise roulante « Rossinante » poussé par un fou qui se prend pour Sancho Panza ? Un grand malade ! Un malade d’amour et d’exploit, qui parle comme un cheval et entraîne dans sa folie un Sancho manipulateur dans un monde d’aventures extraordinaires et d’objets dérisoires.

Durée 1h

incubateur@trac.fr https://tracfr.wpcomstaging.com/don-quichotte-sur-les-routes-de-la-manche/

dernière mise à jour : 2021-09-27 par