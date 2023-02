Don Quichotte, 29 avril 2023, Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme.

Don Quichotte

62 Rue Saint-Pierre Saint-Valery-sur-Somme Somme

2023-04-29 – 2023-04-29

Saint-Valery-sur-Somme

Somme

Saint-Valery-sur-Somme

THÉÂTRE FAMILIAL – à partir de 6 ans

Don Quichotte a tant et tant lu de romans de chevalerie qu’il en a perdu la raison ! Ce gentilhomme de la Mancha est persuadé que le monde est peuplé de chevaliers errants et d’enchanteurs maléfiques. Ainsi démarre l’épopée la plus célèbre au monde, le mythe universel le plus connu. Comme dans ses livres préférés, ce personnage veut rendre la justice et combattre pour l’honneur de sa dame. Accompagné de Sancho Pança, son fidèle écuyer, il part sur les routes d’Espagne. Et voici notre héros qui affronte des moulins à vent, qui prend des auberges pour des châteaux et de laides paysannes pour de belles princesses !

Outre le duo mythique aux dialogues fins et cocasses, c’est une aventure initiatique et très vivante endossée par trois acteurs. C’est aussi la plus grande œuvre du Siècle d’or espagnol, qui symbolise un renouveau artistique exceptionnel dont témoigne notre création; et qui rend hommage aux troupes itinérantes et baraques foraines qui arpentaient les routes au XVIe siècle.

Célébration de la littérature, du théâtre de foire et du rêve, cette fantaisie bien vivante tantôt met la larme à l’œil, tantôt pousse le rire à la déraison !

Sancho – On va où maintenant ?

Don Quichotte – Nulle part.

Sancho – C’est loin ?

Don Quichotte – Partout !

Sancho – Oui mais le royaume que vous m’avez promis ?

Don Quichotte – Tais toi Sancho.

Sancho – Je sens plus mes jambes ! Et j’ai une faim d’enragé.

Don Quichotte – Tu as faim ?

Sancho – Comme un loup.

Don Quichotte – Dors donc ! Qui dort dîne.

Sancho – Oui mais qui dîne, dort encore mieux !

D’après Miguel de Cervantès

Mise en scène Willy Michardière & Yann Palheire

Adaptation Yann Palheire

Avec Willy Michardière, Yann Palheire, Ludovic Lemarié

Costumes Maxence Rapetti-Mauss

Lumières Manon Depoisson

+33 6 32 60 16 59 https://www.latroupesoliles.fr/

Saint-Valery-sur-Somme

