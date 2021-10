Reims Reims Marne, Reims Don Quichotte Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Ludwig Minkus / Johan Kobborg d’après Marius Petipa Musique Ludwig Minkus / Jérôme Kaplan / Vincent Millet / Vladimir Artemyev / Yacobson Ballet Dans le cadre de FARaway – Festival des Arts à Reims 2022 | Du 27.01 au 06.02 2022

Présenté par l’Opéra | Ballet

Tout public – dès 3 ans Après La Belle au Bois Dormant et Casse-Noisette, présentés à l’Opéra de Reims, le Yacobson Ballet de Saint-Pétersbourg poursuit son exploration des chefs d’œuvre du répertoire romantique avec Don Quichotte, l’un des grands ballets du chorégraphe Marius Petipa, créé à Saint-Pétersbourg en 1869, en plein âge d’or impérial. La compagnie russe a fait appel à Johan Kobborg pour remettre la pièce au goût du jour. Tout en restant proche de la version traditionnelle, le chorégraphe danois a conçu un Don Quichotte vif et coloré, développant une série de tableaux d’une rafraîchissante modernité. Les décors soignés, les costumes chatoyants et les danses trépidantes telles que la zingara et la morena participent à la réussite de cette nouvelle production jusqu’à la fête finale et son duo d’anthologie. Une véritable fête de la danse pour tous les amoureux du classique. DURÉE

2h DATES

ven. 4 février à 20h30

sam. 5 février à 20h30

dim. 6 février à 14h30 LIEU

Opéra de Reims Reims

