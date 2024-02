Don Quichotte Palais des congrès Pontivy, samedi 24 février 2024.

Don Quichotte Palais des congrès Pontivy Morbihan

Durée 2 h, entracte inclus

Don Quichotte est l’une des œuvres les plus prestigieuses de l’histoire de la danse classique. Elle mêle l’intrigue amoureuse de la jeune Kitri et du barbier Basile à l’odyssée du vieux chevalier excentrique, hanté par la vision d’un amour utopique. Le ballet est composé d’épisodes célèbres comme la rencontre avec les comédiens ambulants, la bataille contre les moulins à vent et le fameux pas de deux plein de virtuosité, devenu cheval de bataille pour les étoiles classiques. Marius Petipa propose une chorégraphie pleine de couleurs et de vigueur. La musique de Léon Minkus alterne mélodies aériennes et ensembles hispanisants, traversés par une énergie joyeuse et entraînante. La maîtrise et le talent des 30 artistes du Grand Ballet de Kiev qui se produit dans le monde entier ne laissent personne indifférent.

Ballet de Léon Minkus / Chorégraphie Marius Petipa et Valerij Kovtoun / Direction Aleksandr Stoyanov / Interprétation 30 artistes / Production NP Spectacles

Tarif préférentiel uniquement pour les abonnés du Palais des Congrès de Pontivy 20€ / transport en car compris

Rendez-vous sur le parking du Palais des Congrès de Pontivy (côté château) à 19h30.

Départ à 19h45 Retour à Pontivy vers 23h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24

Palais des congrès Départ en bus vers Loudéac

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne billetterie@ville-pontivy.bzh

