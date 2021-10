Nampcel Nampcel Nampcel, Oise Don Quichotte Nampcel Nampcel Catégories d’évènement: Nampcel

Oise

Don Quichotte Nampcel, 21 novembre 2021, Nampcel. Don Quichotte Nampcel

2021-11-21 – 2021-11-21

Nampcel Oise Nampcel 6 6 Entre conte musical, opéra et concert, la forme de ce spectacle se veut

décalée, avec un humour bien présent ! Une adaptation poétique qui hisse haut

les valeurs de l’amitié. Entre conte musical, opéra et concert, la forme de ce spectacle se veut

décalée, avec un humour bien présent ! Une adaptation poétique qui hisse haut

les valeurs de l’amitié. festivalenvoix@theatre-imperial.com +33 3 44 40 17 10 https://theatresdecompiegne.com/ Entre conte musical, opéra et concert, la forme de ce spectacle se veut

décalée, avec un humour bien présent ! Une adaptation poétique qui hisse haut

les valeurs de l’amitié. Julien Soleau

Nampcel

dernière mise à jour : 2021-10-25 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise

Détails Catégories d’évènement: Nampcel, Oise Autres Lieu Nampcel Adresse Ville Nampcel lieuville Nampcel