_**Don Quichotte (j’étoilerai le vent qui passe)**_ **est une adaptation de l’opéra de Jules Massenet, créé en 1910.** Implantée à Limoges, la jeune compagnie poursuit son travail autour de l’opéra populaire et propose dans cette version tout public, de suivre Don Quichotte et Sancho dans des aventures épiques pour retrouver le collier de perles de Dulcinée, volé par des bandits. Accompagnés d’une pianiste et de quelques accessoires, les deux hommes, rois de l’imaginaire et clochards de la réalité, nous emmènent dans des émotions puissantes et viennent nous poser des questions autour de l’amitié, de la virilité et du rêve. Entre conte musical, opéra jeune public et concert, la forme se veut décalée, avec un humour bien présent! Pour sortir des carcans liés à l’opéra ou au récital classique, le spectacle se veut définitivement poétique, émouvant, drôle et sensible. [Découvrez le teaser du spectacle](https://www.youtube.com/watch?v=oZzae1_64Vs) − **Compagnie Maurice et les autres** Librement inspiré de l’opéra de Jules Massenet Direction musicale Igor Bouin Mise en scène Jeanne Desoubeaux Interprétation Igor Bouin, Jean-Christophe Lanièce, Flore Merlin Costumes, accessoires Cécilia Galli Création lumières Thomas Coux Régie générale Charles Guérand − **Mercredi 17 novembre** 10h − Hors les murs Médiathèque Maurice Genevoix Orléans La Source en partenariat avec La Fabrique Culturelle et Citoyenne Gratuit Durée 55 minutes – Tout public, à partir de 6 ans Séances scolaires lundi 15, mardi 16, jeudi 18, vendredi 19 novembre _Ce spectacle est intégré au dispositif “GRAND!E – Une saison jeune public” à Orléans qui a pour vocation de rendre visible l’ensemble des propositions artistiques de certaines structures culturelles orléanaises à l’adresse des enfants de 2 à 12 ans et de leurs parents._

Médiathèque Maurice Genevoix 1 place Pierre Minouflet 45000 Orléans Orléans Loiret



