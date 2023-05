« Don Quichotte de l’Âme Anche » au conservatoire Frédéric Chopin Conservatoire Frédéric Chopin, 21 mai 2023, Paris.

.Public adultes. gratuit Passe sanitaire obligatoire, dans la limite des places disponibles

Le conservatoire du 15ème arrondissement vous propose un spectacle déjanté avec les Essouflés, vendredi 14 janvier.

Les Essoufflés, véritables Lucky Luke de la clarinette, vous embarquent dans leur univers décalé et déjanté avec leur nouvelle création de théâtre et d’humour musical.

Sur un tempo d’enfer et tambour battant, ces quatre clarinettistes virtuoses, solaires et fougueux, revisitent le célèbre mythe de Don Quichotte de Cervantès, en y conviant la vidéo, le rire, l’émotion, la poésie, et le surréalisme franco-belge, sur des musiques arrangées et dérangées décoiffant les mélomanes les plus chevelus… un spectacle intergénérationnel, d’où l’on ressort avec une indicible envie d’enfourcher sa monture à la poursuite de ses rêves…Homme de l’extravagance, pèlerin vertueux, chevalier –comme disait Brel- à la triste figure, fou furieux, pourfendeur du mal, ami fidèle, défenseur des grandes causes autant que des causes perdues, de la veuve et de l’orphelin, mélange d’héroïsme et de maladresse, Don Quichotte est tout cela. Mais son chemin, pavé de bonnes intentions, est également celui d’un homme qui se prend les pieds dans le tapis, car il est également un vieillard, que les rhumatismes guettent, et qui devrait peut-être arrêter les croisades.

Conservatoire Frédéric Chopin 43 rue Bargue 75015 Paris

