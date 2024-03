Don Quichotte AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Versailles, vendredi 22 mars 2024.

Don Quichotte Mise en scène de Carlo Boso 22 – 24 mars AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes Tarif unique 5 €.

Don Quichotte, le défenseur des veuves et des orphelins, reprend son chemin grâce aux élèves de l’École Supérieure Internationale d’Art Dramatique de la ville de Versailles. Il s’agit d’une œuvre théâtrale haute en couleur où l’action dramatique s’entremêle avec chants, danses, combats, pantomimes et lazzi à n’en plus finir ! Librement adaptée de l’œuvre de Cervantes par Carlo Boso, cette nouvelle épopée vous entraînera dans l’univers onirique de l’un des plus originaux personnages de la littérature espagnole et mondiale.

À vos montures citoyennes et citoyens !

AIDAS – Centre Culturel des Grands Chênes 17, rue Anatole France – 78000 Versailles Versailles 78000 Porchefontaine Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@academie-spectacles.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0650124338 »}, {« type »: « link », « value »: « http://aidas.fr »}]