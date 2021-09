DON QUICHOTTE À TRAVERS LES ARTS Collège des Bernardins, 4 décembre 2021, Paris.

DON QUICHOTTE À TRAVERS LES ARTS

Collège des Bernardins, le samedi 4 décembre à 15:00

Plongez en famille au cœur des aventures chevaleresques du célèbre héros littéraire en compagnie de Jules Massenet, Maurice Ravel, Gustave Doré, Gérard Garouste, Marius Petipa et un florilège d’autres artistes ! Rêveur obstiné et illuminé, Don Quichotte s’enflamme pour les romans de chevalerie et s’invente de folles aventures qu’il vit passionnément en compagnie de son fidèle Sancho Panza. Les enfants seront-ils assez fous — ou assez sages ? — pour suivre ce grand justicier dans ses délires ? Après avoir écouté l’histoire de Don Quichotte, contée à l’aide de nombreux extraits du célèbre roman de Cervantès, les enfants découvrent plusieurs œuvres d’art qui s’en sont inspirées (peinture, sculpture, ballet, opéra, musique, cinéma…). L’atelier est rythmé de jeux, de chansons et de moments d’expression, pour inviter les enfants à reformuler le mythe et à en comprendre la portée symbolique ! « La légende des héros », qu’est-ce que c’est ? Avec érudition et humour, Joséphine Barbereau, conteuse et fondatrice des ateliers Little io, invite à découvrir les œuvres inspirées des grands héros mythologiques, littéraires, religieux ou historiques. Elle présente leur histoire illustrée par des extraits musicaux et des projections d’œuvres picturales, à travers un atelier ponctué de quizz, de jeux et de ritournelles. L’histoire de l’art devient un jeu d’enfant ! Un livret-jeu, contenant l’histoire racontée, les œuvres d’art étudiées et de nombreux jeux et devinettes est offert à chaque participant à l’issu de l’atelier ! Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/don-quichotte-travers-les-arts-202122

Le Jeune public au Collège des Bernardins.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-04T15:00:00 2021-12-04T16:30:00