de 23h00 à 05h00

.Public adultes. payant Entrée avec 1 conso avant 2h : 10 EUR

Nouvelle édition de la Don Party à l’Alimentation Générale organisé par le collectif Don Records.

Nouvelle édition de la Don Party à l'Alimentation Générale organisé par le collectif Don Records. Au programme : Baile Funk, Rave Funk et Afrobeats ! DANG DJ/beatmaker d'origine franco-vietnamienne qui se faufile entre les genres en fusionnant ses influences hip-hop/trap avec toutes sortes de musiques du monde avec une sensibilité hors du commun. Véritable pirate des clubs, reconnu également comme référence en matière de baile funk en Europe, son style fédère à chacun de ses mixes. MABRADA DJ, producteur, Mabrada est avant tout un artiste à part entière. Le visage caché, il laisse le mystère à beaucoup de personnes croisant son regard. Avec ses recettes brésiliennes afrobeats tout en mélangeant le dancehall, il impose son propre style ! L'Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : http://alimentation-generale.net/

