Balade naturaliste : les 7 grandes familles d’insectes Mercredi 2 août, 14h30 Don Gratuit

Sur le terrain (forêt, parc, friche…), découverte, identification et dessin d’insectes. Pour petits et grands, jusqu’à une quinzaine de personnes ou de binômes.

Conditions optimales : fin avril à mi-septembre, avec secteurs de végétation non fauchée.

A la recherche des 7 principales familles d’insectes (Odonates, Lépidoptères, Orthoptères, Diptères, Hyménoptères, Coléoptères, Hétéroptères), à l’aide d’une fiche d’identification basée sur des critères simple et clairs. Capture et observation à l’aide d’une boîte-loupe, et dessin sur une fiche d’observation (sous réserve des conditions météo). Identification affinée avec l’animateur.

L’animateur dispose d’un filet qui permet d’accroître le nombre d’espèces observées.

Tout matériel fourni (boîtes-loupes, planchette à dessin, fiches, trousse avec crayons…), animation clef en main.

Mercredi 23 août 2023 de 14h30 à 16h30

Lieu: l’entrée du site de La Louvière à DON.

Don Parc de la Louvière Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

2023-08-02T14:30:00+02:00 – 2023-08-02T16:30:00+02:00

