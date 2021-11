Don Mondial pour les Hommes Saint Amant Tallende ou En live sur Zoom., 19 décembre 2021, Saint-Amant-Tallende.

Don Mondial pour les Hommes

Saint Amant Tallende ou En live sur Zoom., le dimanche 19 décembre à 09:00

Bonjour à tous, Depuis mai 2016, les Hommes peuvent aussi s’inscrire pour recevoir une harmonisation à distance ‘Le Don’ – une vibration élevée de l’amour et de lumière du Divin Féminin spécifiquement pour les hommes. Réunis en un tout harmonieux : masculin et féminin à l’intérieur de nous, et à l’extérieur. Je vous propose de vous guider pour cette méditation, je vous invite à venir recevoir le Don Mondial pour les Hommes. Le Don Mondial pour les Hommes est un moyen d’évoluer rapidement dans votre développement personnel et spirituel et de faire l’expérience de votre masculinité authentique. Rendez-vous : ~> 9h en ligne. ~> 12h30 pour celle de 13h en présentiel (mixte). ~> en présentiel ou en ligne en fonction de vos disponibilités, me contacter. Pour participer, c’est simple : 1 – vous inscrire sur le site de Miranda, pour recevoir l’énergie : -> pour les hommes : [[http://www.mirandagray.co.uk/register-men.html#french](http://www.mirandagray.co.uk/register-men.html#french)](http://www.mirandagray.co.uk/register-men.html#french) 2 – m’envoyer un MP, mail ou sms pour réserver une place pour la méditation guidée Au plaisir de partager ce moment avec vous… Lydie (Possibilité de recevoir le Don pour les Hommes en individuel, me contacter directement pour plus de renseignements.)

Penser à réserver votre place. Tarif conseillé 15€ ou cadeau, participation libre en conscience.

Méditation guidée.

Saint Amant Tallende ou En live sur Zoom. 63450 Saint Amant Tallende Saint-Amant-Tallende Puy-de-Dôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-19T09:00:00 2021-12-19T15:30:00