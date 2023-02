DON JUAN, PIECE INTERACTIVE THEATRE PARIS LAURETTE THEATRE, 20 mai 2023, PARIS.

de Molière, Tirso de Molina, José Zorilla, Lorenzo Da Ponte, Edmond Rostand, Charles Baudelaire, Imago des Framboisiers Avec : Jean-Baptiste Sieuw, Delphine Thelliez, Alice Giraud, Manon Carlier, Olivia Larue Mise en scène : Imago des Framboisiers Genre :THEATRE CLASSIQUE – THEATRE CONTEMPORAIN – INTERACTIVE Info : TOUT PUBLIC Durée : 1h15 Don Juan aime la liberté en amour, et vous, vous aimez avoir le choix ! Est-ce que ce n’est pas agréable d’avoir le choix ? Vous êtes là, sur vos sièges de théâtre, bien ou mal assis, et vous vous dites : pendant une heure, là, Don Juan fera tout ce qu’il a toujours fait, il trompera les femmes, fuira et sera puni par le Commandeur… ou bien ? Ou bien vous pourriez choisir ce qui arrive. Vous pourriez décider qu’ayant revu Done Elvire, il décide de la suivre, qu’il invite ou qu’il n’invite pas la statue à dîner, qu’il défie la divinité ou… qu’il se repente ! Vous êtes en train d’assister à un nouveau type de pièce de théâtre, le théâtre interactif. La pièce dont vous êtes le héros, c’est celle-ci. Grâce à un complexe montage de 7 versions différentes du mythe de Don Juan (Molière, Zorilla, Edmond Rostand, Tirso de Molina, Lorezo Da Ponte, Charles Baudelaire et Imago des Framboisiers), vous allez être en mesure de voter avec trois cartons de couleur au total cinq fois pendant le spectacle pour explorer l’un des 84 scénarios et l’une des 8 fins possibles à cette aventure incroyable ! Delphine Thelliez, Imago des Framboisiers Imago des Framboisiers

LAURETTE THEATRE PARIS 36 rue Bichat Paris

