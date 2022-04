Don Goyo Project en concert au Biotilus Marmande, 16 avril 2022, Marmande.

Don Goyo Project en concert au Biotilus Biotilus 15 rue Toupinerie Marmande

2022-04-16 21:00:00 – 2022-04-16 23:00:00 Biotilus 15 rue Toupinerie

Marmande Lot-et-Garonne

« Don Goyo Project » est une formation musicale expérimentale née de l’envie de produire des créations artistiques aux parties improvisées.

Mêlant de joyeuses mélancolies harmoniques et des patterns électro-acoustiques, le duo au surnom du volcan Popocatépetl, composé de Xavier Fernandez Castro à la guitare et Johan Paimbault aux percussions et autres bizarreries rythmiques, se retrouve au cœur d’une fusion brûlante avançant telle la lave.

Petite restauration possible.

+33 6 63 16 16 09

