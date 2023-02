DON GIOVANNI LABOPERA ESPACE P. BACHELET – LA CARTONNERIE, 15 avril 2023, DAMMARIE LES LYS.

DON GIOVANNI LABOPERA ESPACE P. BACHELET – LA CARTONNERIE. Un spectacle à la date du 2023-04-15 (2023-04-15 au ) 20:00. Tarif : 17.0 à 35.0 euros.

LABOPERA SEINE ET MARNE (L-D-20-005182) PRESENTE : ce spectacle. Pour sa seconde édition, le Labopéra Seine-et-Marne présente le Don Giovanni de Mozart. Œuvre majeure du compositeur, cet opéra a connu un énorme succès dès sa création en 1787. Jouée des centaines de fois, l’œuvre est au répertoire de la plupart des maisons d’opéra à travers le monde. C’est l’histoire d’un aristocrate séduisant et manipulateur, personnalisant l’hédoniste, qui accumule les conquêtes féminines. Drame, passion, rires, le philosophe Kierkegaard, dans ses écrits, parle d’une œuvre sans défaut d’une perfection ininterrompue. Soucieux d’ouvrir le monde de l’opéra au plus grand nombre, le Labopéra présente le Don Giovanni avec le chant original en italien et une narration en français. L’œuvre sera jouée par une équipe de musiciens professionnels dirigés par la cheffe d’orchestre Camilla Rossetti et mise en scène dans l’univers d’un polar hitchcockien par Sol ESPECHE avec la participation de chanteurs du territoire, le chœur Alopéra de Melun et le chœur du conservatoire de Montereau. Accès personnes à mobilité réduite : 09 72 31 82 00

ESPACE P. BACHELET – LA CARTONNERIE DAMMARIE LES LYS 824 avenue du Lys Seine-et-Marne

Accès personnes à mobilité réduite : 09 72 31 82 00. EUR17.0 17.0 euros

