2023-01-24 16:30:00 – 2023-01-24 19:30:00

Haut-Rhin Westhalten Continuez à donner votre sang, sauf si vous présentez des symptômes grippaux.

Les lieux de collecte de sang sont considérés par les autorités de l’État comme des lieux publics autorisés car vitaux et indispensables.

Les malades ont besoin de vous ! Plus que jamais, soyons solidaires. Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse capable de se substituer au sang humain issus des dons de sang. Cet acte volontaire et bénévole est donc irremplaçable. Après votre don, une collation vous est proposée par l’Amicale. +33 3 89 47 69 11 Westhalten

