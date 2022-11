DON DU SANG Volmerange-les-Mines Volmerange-les-Mines Catégories d’évènement: Moselle

Moselle Volmerange-les-Mines Venez nombreux à la dernière collecte de sang de l’année et participez à sauver des vies. mairie@volmerangelesmines.com +33 3 82 50 61 07 https://volmerangelesmines.fr/ Salle des fêtes 11 rue des Écoles Volmerange-les-Mines

