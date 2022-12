Don du sang – URGENT – Offrez le plus beau des cadeaux : la vie ! Sagy Sagy Sagy Catégories d’évènement: Sagy

Don du sang – URGENT – Offrez le plus beau des cadeaux : la vie ! Sagy, 30 décembre 2022, Sagy. Salle des fêtes

Saône-et-Loire Sagy EUR 0 0 Envie d’une action solidaire avant la fin de l’année? Offrez un cadeau inestimable et qui ne coûte rien : la vie ! Parce que les maladies ne prennent pas de vacances, entre 2 réveillons, prenez 1h pour donner votre sang. Rien de plus simple, il faut surtout être en forme, avoir 18 à 70ans et peser au moins 50kg. Ne pas venir à jeun et se munir d’une pièce d’identité. URGENT : les réserves sont insuffisantes pour répondre aux besoins des malades. Prenez RDV dès à présent sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. Les donneurs sans RDV seront accueillis selon l’affluence. Nous comptons sur vous ! Grâce à votre générosité, 1 000 000 de patients sont soignés chaque année. https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ EFS

