Don du sang Salle polyvalente Tarcenay-Foucherans, mercredi 23 octobre 2024.

Don du sang sur Foucherans. Votre don est un acte citoyen, solidaire et libre qui permet de répondre à des besoins quotidiens de manière bénévole. Plus vous serez nombreux et réguliers à donner, plus nous pourrons aider ensemble chaque jour les patients qui en ont besoin. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-23 16:30:00

fin : 2024-10-23 19:30:00

Salle polyvalente Rue du Champ de Foire Foucherans

Tarcenay-Foucherans 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

