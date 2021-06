Albi Scène Nationale Albi, Tarn Don du sang Scène Nationale Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Don du sang Scène Nationale, 30 juin 2021-30 juin 2021, Albi. Don du sang

Scène Nationale, le mercredi 30 juin à 10:00

À l’occasion de la Journée Mondiale des Donneurs de sang (JMDS) qui a lieu le 14 juin, l’Etablissement français du sang lance la campagne #PRENEZ LE RELAIS du 9 juin au 9 juillet. Cette campagne invite tous les citoyens à être les ambassadeurs du don de sang auprès de leur entourage et les encourager à donner leur sang #PRENEZ LE RELAIS c’est aussi un temps de mobilisation important qui permet de prévenir une période estivale durant laquelle les lieux de collecte connaissent une baisse de fréquentation. L’objectif : former une grande chaîne de solidarité collective grâce à ce passage de témoin pour aider les patients qui ont besoin de transfusions sanguines. Privilégiez la prise de RDV sur : [https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires?q=1&c=26623&dc=2021-06-30&type=sang](https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires?q=1&c=26623&dc=2021-06-30&type=sang) ou sur l’app mobile. À cette occasion la Scène Nationale d’Albi nous ouvre ses portes le mercredi 30 juin pour une collecte de sang exceptionnelle ! Organisé par l’Etablissement français du sang Scène Nationale Place de l’Amitié entre Peuples, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T10:00:00 2021-06-30T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Scène Nationale Adresse Place de l'Amitié entre Peuples, 81000 Albi Ville Albi lieuville Scène Nationale Albi