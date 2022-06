Don du sang Sauveterre-de-Guyenne, 22 juin 2022, Sauveterre-de-Guyenne.

Don du sang Sauveterre-de-Guyenne

2022-06-22 16:00:00 – 2022-06-22 19:00:00

Sauveterre-de-Guyenne 33540

EUR 0 0 Organisé par Les donneurs de sang bénévoles, donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de soigner 1 million de patients chaque année.

Attention les réserves se dégradent et à l’approche des jours fériés et ponts de juin, EFS lance un appel à la mobilisation de tous.

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !

+33 5 56 56 79 04

EFS

Sauveterre-de-Guyenne

