Don du sang Salle du Guémadeuc Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Tourisme Pléneuf-Val-André
Don du sang Salle du Guémadeuc, 5 mai 2023, Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Tourisme Pléneuf-Val-André.
Don du sang
Avenue du Général Leclerc Salle du Guémadeuc Pléneuf-Val-André Cotes-d’Armor Salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc
2023-05-05 14:15:00 – 2023-05-05 18:45:00
Salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc
Pléneuf-Val-André
Cotes-d’Armor
Pléneuf-Val-André
Toute personne âgée de 18 à 70 ans est un donneur potentiel, n’hésitez pas à vous présenter.
Donner est un acte généreux et qui sauve des vies. Merci pour votre participation.
Prenez RDV sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
bretagne@efs.sante.fr +33 2 96 94 31 13 https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André
dernière mise à jour : 2023-02-17 par Pléneuf-Val-André Tourisme