Don du sang Salle des Fêtes Ramonville-Saint-Agne, jeudi 15 février 2024.

Don du sang L’Établissement Français du Sang organise une nouvelle collecte. Jeudi 15 février, 14h00 Salle des Fêtes

Le mois de février est une période sensible entre les vacances scolaires et les départs aux sports d’hiver entraînant une baisse de fréquentation des collectes. 1 000 dons sont nécessaires, chaque jour, en région Occitanie. La générosité des donneurs de sang est donc indispensable pour soigner chaque année en France plus d’un million de patients.

L’Établissement Français du Sang organise une collecte jeudi 15 février de 14h à 19h, à la salle des fêtes de Ramonville.

Mobilisons-nous pour le don du sang !

Pour prendre rendez-vous ? bit.ly/3zKftwk

Salle des Fêtes Place du Canal 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie

dondusang solidarité