Le don de sang sauve chaque année des milliers de vie en France. Il estindispensable pour soigner certaines maladies. Les produits sanguins ont une durée de vie limitée et les besoins sont quotidiens pour répondre à la demande des malades. Rendez vous le 29 août à la salle des fêtes de Vicq sur Gartempe pour ce geste de générosité.

Entrée libre

2022-08-29T15:00:00 2022-08-29T20:00:00

