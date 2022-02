Don du sang Salle des Fêtes Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Salle des Fêtes, le mardi 8 mars à 14:00

Appel d’urgence vitale par l’Établissement français du sang (EFS) pour donner son sang : le niveau national des réserves de sang est aujourd’hui en dessous du seuil de sécurité

Port du masque obligatoire

Nouvelle collecte mardi 8 mars de 14h à 19h à la salle des fêtes de Ramonville. Salle des Fêtes Place du Canal 31520 Ramonville Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

2022-03-08T14:00:00 2022-03-08T19:00:00

