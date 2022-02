Don du sang Saint-Romain-Lachalm Saint-Romain-Lachalm Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Romain-Lachalm

Don du sang Saint-Romain-Lachalm, 1 juillet 2022, Saint-Romain-Lachalm. Don du sang Saint-Romain-Lachalm

2022-07-01 16:00:00 16:00:00 – 2022-07-01 19:00:00 19:00:00

Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire Saint-Romain-Lachalm de 16hvà 19h à la salle des fêtes

Attention pensez à vous inscrire sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/40446/sang/07-01-2022 Saint-Romain-Lachalm

dernière mise à jour : 2022-01-07 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Romain-Lachalm Autres Lieu Saint-Romain-Lachalm Adresse Ville Saint-Romain-Lachalm lieuville Saint-Romain-Lachalm Departement Haute-Loire

Don du sang Saint-Romain-Lachalm 2022-07-01 was last modified: by Don du sang Saint-Romain-Lachalm Saint-Romain-Lachalm 1 juillet 2022 Haute-Loire Saint-Romain-Lachalm

Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire