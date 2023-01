Don du sang Saint-Pourçain-sur-Sioule Saint-Pourçain-sur-Sioule Catégories d’Évènement: Allier

2023-01-19 15:00:00 15:00:00 – 2023-01-19 19:00:00 19:00:00

Allier Avec la participation de votre association pour le don de sang bénévole. Se munir d’une pièce d’identité et ne pas venir à jeun. https://dondesang.efs.sante.fr/ rue Champ Feuillet Salle Bernard Coulon Saint-Pourçain-sur-Sioule

