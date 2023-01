DON DU SANG Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique L’établissement français du sang et l’association pour le don du sang bénévole de Saint-Brevin vous invitent à prendre un peu de votre temps, de votre sang, pour en faire don à ceux qui en ont besoin.

Don du Sang : collecte à Saint-Brevin en prenant RDV sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr Ne lâchons rien, continuons à donner notre sang mais toujours en respectant les gestes barrières !

Retrouvez les centres de collecte près de chez vous :

https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte Pour savoir si vous pouvez donner votre sang, répondez à un test en ligne ICI>. assosang.brevinois@gmail.com Saint-Brevin-les-Pins

