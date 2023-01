DON DU SANG Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins

DON DU SANG Saint-Brevin-les-Pins, 22 juillet 2023, Saint-Brevin-les-Pins . DON DU SANG Salle de l’Étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

2023-07-22 08:30:00 – 2023-07-22 12:00:00 Saint-Brevin-les-Pins

Loire-Atlantique Saint-Brevin-les-Pins

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Saint-Brevin-les-Pins Autres Lieu Saint-Brevin-les-Pins Adresse Salle de l'Étoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique Ville Saint-Brevin-les-Pins lieuville Saint-Brevin-les-Pins Departement Loire-Atlantique

DON DU SANG Saint-Brevin-les-Pins 2023-07-22 was last modified: by DON DU SANG Saint-Brevin-les-Pins Saint-Brevin-les-Pins 22 juillet 2023 Loire-Atlantique Saint-Brevin-les-Pins Salle de l'Etoile de Jade Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique