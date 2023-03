DON DU SANG rue Neuve Roussy-le-Village Catégories d’Évènement: Moselle

Roussy-le-Village

DON DU SANG rue Neuve, 8 mars 2023, Roussy-le-Village . DON DU SANG Salle communale rue Neuve Roussy-le-Village Moselle rue Neuve Salle communale

2023-03-08 15:30:00 15:30:00 – 2023-03-08 19:00:00 19:00:00

rue Neuve Salle communale

Roussy-le-Village

Moselle Sauvez des vies, donnez votre sang ! locationroussy@outlook.fr +33 3 82 83 02 02 https://www.roussylevillage.com/ rue Neuve Salle communale Roussy-le-Village

dernière mise à jour : 2023-02-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Moselle, Roussy-le-Village Autres Lieu Roussy-le-Village Adresse Roussy-le-Village Moselle rue Neuve Salle communale Ville Roussy-le-Village Departement Moselle Lieu Ville rue Neuve Salle communale Roussy-le-Village

Roussy-le-Village Roussy-le-Village Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roussy-le-village /

DON DU SANG rue Neuve 2023-03-08 was last modified: by DON DU SANG rue Neuve Roussy-le-Village 8 mars 2023 Moselle rue Neuve Roussy-le-Village Salle communale rue Neuve Roussy-le-Village Moselle

Roussy-le-Village Moselle