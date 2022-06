Don du sang Pont-Salomon Pont-Salomon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Pont-Salomon

Don du sang Pont-Salomon, 29 juin 2022, Pont-Salomon. Don du sang

16 rue de la Mairie Maison pour tous Pont-Salomon Haute-Loire Office de Tourisme Loire Semène Maison pour tous 16 rue de la Mairie

2022-06-29 – 2022-06-29

Maison pour tous 16 rue de la Mairie

Pont-Salomon

Haute-Loire Pont-Salomon La prochaine collecte de sang aura lieu à Pont-Salomon.

Prenez rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr +33 4 77 35 51 25 Maison pour tous 16 rue de la Mairie Pont-Salomon

dernière mise à jour : 2022-06-23 par Office de Tourisme Loire Semène

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Pont-Salomon Other Lieu Pont-Salomon Adresse Pont-Salomon Haute-Loire Office de Tourisme Loire Semène Maison pour tous 16 rue de la Mairie Ville Pont-Salomon lieuville Maison pour tous 16 rue de la Mairie Pont-Salomon Departement Haute-Loire

Don du sang Pont-Salomon 2022-06-29 was last modified: by Don du sang Pont-Salomon Pont-Salomon 29 juin 2022 16 rue de la Mairie Maison pour tous Pont-Salomon Haute-Loire Office de Tourisme Loire Semène

Pont-Salomon Haute-Loire