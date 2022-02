Don du sang Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf Val André

Don du sang Pléneuf-Val-André, 4 mars 2022, Pléneuf-Val-André. Don du sang Salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc Pléneuf-Val-André

2022-03-04 12:00:00 – 2022-03-04 16:30:00 Salle du Guémadeuc Avenue du Général Leclerc

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor Pléneuf-Val-André Don du sang

Toute personne âgée de 18 à 70 ans est un donneur potentiel, n’hésitez pas à vous présenter.

Donner est un acte généreux et qui sauve des vies. Merci pour votre participation.

https://www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

