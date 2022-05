Don du Sang Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: 22500

Don du Sang Salle des fêtes Quai Pierre Loti Paimpol

2022-08-04 12:00:00 – 2022-08-04 16:30:00

Paimpol 22500 Donner son sang, c’est offrir la vie. 34000 malades sont soignés chaque année en Bretagne,sous forme de transfusions; 30000 autres patients bénéficient de médicaments dérivés du sang. L’importance de Donner : Le sang se reconstitue rapidement chez le donneur. Les globules rouges prélevés ne se conservent que 42 jours, les plaquettes seulement 5. Sur inscription ligne (dondesang.efs.sante.fr) à la salle des fêtes de Paimpol. http://dondesang.efs.sante.fr/ Donner son sang, c’est offrir la vie. 34000 malades sont soignés chaque année en Bretagne,sous forme de transfusions; 30000 autres patients bénéficient de médicaments dérivés du sang. L’importance de Donner : Le sang se reconstitue rapidement chez le donneur. Les globules rouges prélevés ne se conservent que 42 jours, les plaquettes seulement 5. Sur inscription ligne (dondesang.efs.sante.fr) à la salle des fêtes de Paimpol. Salle des fêtes Quai Pierre Loti Paimpol

