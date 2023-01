Don du sang Ornans Ornans Catégories d’Évènement: Doubs

Ornans

Don du sang Ornans, 21 mars 2023, Ornans . Don du sang 23 Rue de la Corvée Centre d’Animation et de Loisirs Ornans Doubs Centre d’Animation et de Loisirs 23 Rue de la Corvée

2023-03-21 – 2023-03-21

Centre d’Animation et de Loisirs 23 Rue de la Corvée

Ornans

Doubs Don du sang sur Ornans. Votre don est un acte citoyen, solidaire et libre qui permet de répondre à des besoins quotidiens de manière bénévole. Plus vous serez nombreux et réguliers à donner, plus nous pourrons aider ensemble chaque jour les patients qui en ont besoin. Centre d’Animation et de Loisirs 23 Rue de la Corvée Ornans

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Ornans Autres Lieu Ornans Adresse Ornans Doubs Centre d'Animation et de Loisirs 23 Rue de la Corvée Ville Ornans lieuville Centre d'Animation et de Loisirs 23 Rue de la Corvée Ornans Departement Doubs

Ornans Ornans Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ornans/

Don du sang Ornans 2023-03-21 was last modified: by Don du sang Ornans Ornans 21 mars 2023 23 rue de la corvée Centre d'Animation et de Loisirs Ornans Doubs Doubs Ornans

Ornans Doubs