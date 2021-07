Nozeroy Nozeroy Jura, Nozeroy Don du sang Nozeroy Nozeroy Catégories d’évènement: Jura

Nozeroy

Don du sang Nozeroy, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Nozeroy. Don du sang 2021-07-21 – 2021-07-21 Collège Cousin 3 Rue Gilbert Cousin

Nozeroy Jura dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Nozeroy Étiquettes évènement : Autres Lieu Nozeroy Adresse Collège Cousin 3 Rue Gilbert Cousin Ville Nozeroy lieuville 46.77897#6.04568