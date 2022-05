Don du sang Moncontour Moncontour Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Moncontour

Don du sang Moncontour, 20 mai 2022, Moncontour. Don du sang place de la carrière Place de la Carrière Moncontour

2022-05-20 – 2022-05-20 place de la carrière Place de la Carrière

Moncontour Côtes d’Armor Faites un don cela peut sauver une vie. nprenez rendez-vous sur le site https://dondesang.efs.sante.fr/ Faites un don cela peut sauver une vie. nprenez rendez-vous sur le site place de la carrière Place de la Carrière Moncontour

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Moncontour Autres Lieu Moncontour Adresse place de la carrière Place de la Carrière Ville Moncontour lieuville place de la carrière Place de la Carrière Moncontour Departement Côtes d’Armor

Moncontour Moncontour Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moncontour/

Don du sang Moncontour 2022-05-20 was last modified: by Don du sang Moncontour Moncontour 20 mai 2022 Côtes-d’Armor Moncontour

Moncontour Côtes d’Armor