Don du sang Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Miramont-de-Guyenne

Don du sang Miramont-de-Guyenne, 26 septembre 2022, Miramont-de-Guyenne. Don du sang Miramont-de-Guyenne

2022-09-26 08:30:00 – 2022-09-26 12:30:00

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne EUR Venez nombreux partager votre pouvoir pour sauver des vies, donnez votre sang ! Pensez-y car chaque don compte. En lien avec les conditions sanitaires actuelles, merci de prendre rendez-vous pour vos dons. Venez nombreux partager votre pouvoir pour sauver des vies, donnez votre sang ! Pensez-y car chaque don compte. En lien avec les conditions sanitaires actuelles, merci de prendre rendez-vous pour vos dons. +33 6 30 24 29 74 Venez nombreux partager votre pouvoir pour sauver des vies, donnez votre sang ! Pensez-y car chaque don compte. En lien avec les conditions sanitaires actuelles, merci de prendre rendez-vous pour vos dons. ©efs

Miramont-de-Guyenne

dernière mise à jour : 2022-01-02 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Miramont-de-Guyenne Autres Lieu Miramont-de-Guyenne Adresse Ville Miramont-de-Guyenne lieuville Miramont-de-Guyenne Departement Lot-et-Garonne

Don du sang Miramont-de-Guyenne 2022-09-26 was last modified: by Don du sang Miramont-de-Guyenne Miramont-de-Guyenne 26 septembre 2022 Lot-et-Garonne Miramont-de-Guyenne

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne