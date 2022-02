Don du sang – Mercredi 23 février Salle du Préau couvert, 23 février 2022, Villeneuve-Tolosane.

Don du sang – Mercredi 23 février

Salle du Préau couvert, le mercredi 23 février à 14:00

Depuis plusieurs semaines, le rebond épidémique a engendré une forte baisse de fréquentation des collectes, ce qui ne nous a pas permis d’atteindre les objectifs de prélèvements. Sans une mobilisation importante dès maintenant et une augmentation significative des dons dans les prochains jours, le risque est majeur pour la prise en charge des patients. A savoir : > Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang > Ne pas être à jeun et bien boire avant et après le don > Se sentir en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kilos et ne pas avoir été transfusé.

Réserves de sang trop basses !

Salle du Préau couvert 1 Rue de l’Esplanade, 31270 Villeneuve-Tolosane Villeneuve-Tolosane Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T19:00:00