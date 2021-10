Marnay Marnay Haute-Saône, Marnay Don du sang Marnay Marnay Catégories d’évènement: Haute-Saône

Marnay

Don du sang Marnay, 3 janvier 2022, Marnay. Don du sang 2022-01-03 – 2022-01-03

Marnay Haute-Saône Prochaine collecte du don du sang, à la salle Culturelle Anne Frank, lundi 3 janvier 2022 de 16 h à 19 h 30. https://dondesang.efs.sante.fr/ Prochaine collecte du don du sang, à la salle Culturelle Anne Frank, lundi 3 janvier 2022 de 16 h à 19 h 30. dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Marnay Autres Lieu Marnay Adresse Ville Marnay lieuville 47.29286#5.77371