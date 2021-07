Marignane Marignane Bouches-du-Rhône, Marignane Don du sang Marignane Marignane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Don du sang Marignane, 12 août 2021-12 août 2021, Marignane. Don du sang 2021-08-12 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-12 19:30:00 19:30:00 Espace culturel Saint-Exupéry 53 avenue Jean Mermoz

Marignane Bouches-du-Rhône Marignane Les réserves sont faibles ! 10 000 dons sont nécessaires chaque jour en France.

Mobilisez-vous et partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! Vous voulez faire un geste solidaire ? Vous pouvez en donnant votre sang à l’Espace Culturel Saint-Exupéry.

N’oubliez pas de vous munir d’une pièce d’identité.

N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité.

Prenez rendez-vous sur : mon-rdv-don de sang.efs.sante.fr jjtrogno@gmail.com +33 4 42 88 51 51

