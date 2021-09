Chantepie Maison pour tous Chantepie, Ille-et-Vilaine Don du sang Maison pour tous Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

Don du sang Maison pour tous, 27 octobre 2021, Chantepie. Don du sang

Maison pour tous, le mercredi 27 octobre à 14:30

En cette période de rentrée et de bonnes résolutions, c’est décidé je m’inscrits : * aux sports, * à la musique, * au Don du sang du 27 octobre prochain. **Bravo !** D’avance l’EFS et l’amicale des donneurs de sang de Chantepie vous remercie. D’autant que les besoins en produits sanguins sont importants et que les réserves sont faibles. Don de sang à la Maison pour tous à Chantepie, le mercredi 27 octobre 2021, de 14h30 à 19h. Don **uniquement** sur rendez-vous en cliquant [ici.](https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires?q=1&c=18005&dc=2021-01-27&type=sang)

Sur inscription

Don du sang sur rendez-vous Maison pour tous 86 avenue André Bonnin 35135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T14:30:00 2021-10-27T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Maison pour tous Adresse 86 avenue André Bonnin 35135 Chantepie Ville Chantepie lieuville Maison pour tous Chantepie