Don du sang Louhans, 23 mars 2022, Louhans.

Don du sang Salle polyvalente de Chateaurenaud 10 Rue de la Mairie Louhans

2022-03-23 08:00:00 – 2022-03-23 12:30:00 Salle polyvalente de Chateaurenaud 10 Rue de la Mairie

Louhans Saône-et-Loire

EUR 0 Envie de faire une action généreuse, solidaire et qui peut sauver jusqu’à 3 vies en moins d’1h ? Venez donner votre sang !

Rien de plus simple : il suffit d’être en bonne santé, avoir 18 à 70 ans, une pièce d’identité et peser au moins 50kg. Ne pas venir à jeun. Les personnes ayant pris RDV seront prioritaires (mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou via l’appli Don de sang).

Chaque année, 1 million de malades sont ainsi soignés en France grâce à la générosité des donneurs : un accidenté de la route, une femme qui perd beaucoup de sang lors de son accouchement, une personne atteinte de cancer et que la chimiothérapie affaiblit, une personne atteinte de maladies du sang… A bientôt, nous comptons sur vous !

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/

