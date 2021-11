Balma Balma Balma, Haute-Garonne Don du sang – Les 18 et 19 novembre Balma Balma Catégories d’évènement: Balma

Prochains rendez-vous : – Jeudi 18 novembre de 14h à 18h – Vendredi 19 novembre de 9h30 à 13h et de 14h à 19h Prise de rendez-vous recommandée sur [[https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/](https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/)](https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/) Pièce d’identité obligatoire pour tous les donneurs. 222 volontaires sont venus donner leur sang à la dernière collecte du mois de septembre, un grand merci ! Balma Balma Balma Haute-Garonne

