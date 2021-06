Le Pouliguen Le Pouliguen Le pouliguen, Loire-Atlantique DON DU SANG Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

DON DU SANG Le Pouliguen, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Le Pouliguen. DON DU SANG 2021-07-08 09:30:00 – 2021-07-08 12:30:00 Salle des Fêtes « André Ravache » Place de la Duchesse Anne

Le Pouliguen Loire-Atlantique L association organisatrice est FFDSB COTE D AMOUR 44. organise une opération don du sang.

Pensez à vous munir de votre pièce d’identité. +33 2 40 42 39 85 L’association des donneurs de sang bénévoles de la Presqu’Ile Guérandaise organise une opération don du sang.

Pensez à vous munir de votre pièce d’identité.

Salle des Fêtes "André Ravache" Place de la Duchesse Anne Le Pouliguen