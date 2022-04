Don du sang Lannilis, 24 mai 2022, Lannilis.

Don du sang Salle de Kergroas Rue de Prat Meinoc Lannilis

2022-05-24 – 2022-05-24 Salle de Kergroas Rue de Prat Meinoc

Lannilis Finistère Lannilis

L’EFS continue d’accueillir en collecte les donneurs, sauf ceux qui présentent des symptômes grippaux. Bien sûr toutes les précautions sécuritaires sont respectées lors de la collecte.

Vous avez entre 18 et 71 ans et pesez plus de 50kg, ne pas venir à jeun.

IMPORTANT : les donneurs doivent obligatoirement prendre rdv sur le site de l’EFS.

Une carte d’identité vous sera demandée pour tous les dons.

+33 6 83 82 99 73 https://dondesang.efs.sante.fr/

L’EFS continue d’accueillir en collecte les donneurs, sauf ceux qui présentent des symptômes grippaux. Bien sûr toutes les précautions sécuritaires sont respectées lors de la collecte.

Vous avez entre 18 et 71 ans et pesez plus de 50kg, ne pas venir à jeun.

IMPORTANT : les donneurs doivent obligatoirement prendre rdv sur le site de l’EFS.

Une carte d’identité vous sera demandée pour tous les dons.

Salle de Kergroas Rue de Prat Meinoc Lannilis

dernière mise à jour : 2022-04-07 par