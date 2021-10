Lacanau Lacanau Gironde, Lacanau Don du sang Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

Lacanau

Don du sang Lacanau, 15 octobre 2021, Lacanau. Don du sang 2021-10-15 15:45:00 – 2021-10-15 19:15:00 Salle des Fêtes 21 avenue Albert François

Lacanau Gironde Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de soigner 1 million de patients chaque année. Les produits sanguins ont une durée de vie courte : 42 jours pour les globules rouges, 7 jours pour les plaquettes.

Pour que les réserves soient reconstituées régulièrement, il est donc essentiel que les donneurs se mobilisent chaque jour.

ville de Lacanau

