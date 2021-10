La Coquille La Coquille Dordogne, La Coquille Don du sang La Coquille La Coquille Catégories d’évènement: Dordogne

La Coquille

Don du sang La Coquille, 4 novembre 2021, La Coquille. Don du sang 2021-11-04 15:30:00 – 2021-11-04 18:30:00 Square Jean Jaurès Espace culturel

La Coquille Dordogne La Coquille Ne pas venir à jeûn – être âgé de 18 ans. Se munir d'une pièce d'identité
+33 6 82 98 78 24
dernière mise à jour : 2021-09-27 par Isle-Auvézère

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, La Coquille Autres Lieu La Coquille Adresse Square Jean Jaurès Espace culturel Ville La Coquille lieuville 45.54018#0.97414