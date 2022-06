Don du sang Herbsheim, 9 août 2022, Herbsheim.

Don du sang

124 Route de Boofzheim Herbsheim Bas-Rhin

2022-08-09 – 2022-08-09

EUR En partenariat avec l’EFS, des collectes sont régulièrement organisées sur Benfeld et environs (3 à 5 fois/an) : promotion du don du sang, organisation de collations après les collectes de sang.

Une baisse des dons est constatée chaque années. Un appel à tous les donneurs potentiels est lancé. Si vous vous sentez en forme, que vous êtes en bonne santé et que vous avez entre 18 ans et jusqu’à la veille de votre 71ème anniversaire, venez donner votre sang et aidez à sauver des vies, mais n’oubliez pas d’apporter une pièce d’identité avec photo !

+33 6 07 53 18 91

Herbsheim

