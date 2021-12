Cornebarrieu Foyer municipal Cornebarrieu, Haute-Garonne Don du sang Foyer municipal Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Une collecte de sang est organisée à Cornebarrieu **le vendredi 7 janvier de 14h à 19h au foyer municipal.** Nouveau : Il est désormais possible de prendre rdv en ligne sur [_**https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires?q=1&c=28255&dc=2021-07-09&type=sang**_](https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires?q=1&c=28255&dc=2021-07-09&type=sang) ou en appelant le numéro vert gratuit de l’EFS 0 800 972 100 Maintenant, de jour comme de nuit, du lundi au dimanche, vous êtes libre de prendre rendez-vous quand vous le souhaitez. Que vous soyez prévoyant ou disponible à la dernière minute, grâce au rdv en ligne, vous pouvez voir s’il y a des créneaux disponibles. Cette nouvelle organisation, déjà mise en place sur différentes communes ces derniers mois, permet de planifier son don de sang en toute autonomie, et d’optimiser le temps consacré à cette démarche. Elle permet également de fluidifier l’accueil des donneurs, d’éviter l’attente et, dans le contexte sanitaire actuel, de faciliter la mise en place des gestes barrière. Pour les personnes qui n’auront pas pu prendre rendez-vous en amont de la collecte, l’organisation permettra de maintenir l’accueil des donneurs spontanés. Cependant, les donneurs ayant un rendez-vous seront accueillis en priorité. **Don du sang et Covid-19 :** > Vous pouvez continuer à donner votre sang pendant cette période de crise sanitaire sauf si vous avez été testé positif à la covid-19 dans les 42 derniers jours, si vous avez eu des symptômes au cours des 28 derniers jours ou avez été en contact étroit avec un malade Covid-19 au cours des 14 derniers jours. > Il est possible de donner son sang après avoir reçu une injection de vaccin contre la Covid-19 sans délai à respecter. renseignements : [www.dondesang.efs.sante.fr](https://dondesang.efs.sante.fr/) Collecte organisée par les Etablissements français du sang Foyer municipal 29 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

